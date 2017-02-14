 Advertisement
  • 2017年2月14日 星期二
  • 18º
  • 51%
熱門： 港鐵縱火獸交 馬拉松曾俊華林鄭月娥

日報新聞 > 娛樂

﻿「3C」賀壽

2017-02-14 列印
■本報獨家揭凸腩兆尊一拖三，齊人出巡。
■「3C」和大眼國產新女同場。
Previous Next

  早排，本報獨家影到凸腩兆尊一拖三睇香水歎韓國菜，疑似有大眼國產新女。其後兆尊否認，仲自爆佢寵幸的骨妹三奶叫Claire。日前，兆尊50歲生日，除「3C」賀壽，國產新女都有份喎。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd