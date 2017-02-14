﻿ 《達明》演唱會海報 用嘜頭 傳周杰倫出手搞到下架

由黃耀明和劉以達組成的達明一派，下月將在紅館舉行慶祝組成31周年演唱會《達明卅一派對》，但演唱會可謂一波多折，繼早前找不到贊助外，過年前宣傳海報更有指因某藝人不滿而要求下架。昨日兩人到商台宣傳，明哥雖不肯透露藝人真正身份，但表現相當不快，更坦言為此新年期間有點抑鬱。不過據本報獨家收到可靠消息，出手迫海報下架有指是台灣天王周杰倫方面人員。



昨日明哥與拍檔劉以達在電台現身時，刻意穿上印有該「出事」海報的T恤，而人頭湧湧的圖片中，除了達明二人，還有大批經過二次創作的政要、名人和演藝人士，當中確實有周杰倫份。



屬創作自由



明哥直指是相中其中一人向主辦單位要求將海報下架，為此他感到很不開心，阻礙了宣傳之餘，單是海報上架和下架，以及更換新海報的費用，已損失了6位數字。最令明哥不快的，「我們是向某雜誌購買了這張相片的版權，相片每個人物都經過P圖，屬創作自由，但仲有人好驚，唔想個樣跟我們一起出現，驚影響在內地的工作，我唔會開名對方是誰，可能是林鄭或是John曾，這個就不知道了，如果我們連累對方無飯開，我願意道歉，但現在是我們的宣傳受阻。總之我覺得非常之遺憾和恐怖，根本沒有發生過甚麼事，但對方這樣也接受不到，已經自我監控和檢查，加上發生了張敬軒錄製的節目被消失，以及林夕的作品被除名，更覺要把這件事講出來，不想再發生寒蟬效應，人人掩嘴，因再一次證明社會太多驚弓之鳥，但驚並不是生存的方法，正如暢銷書籍《1984》，令人更關注到受監控、洗腦等在蔓延中的事，雖然下架、除名、被刪節目的都是個別事件，但大家要深思，不能被背後老大哥這無形之手肆虐，所以我亦就《1984》的內容寫了一首歌。（可擔心沒媒體敢播放？）如果歌都唔俾播，咁可以走了，大家都唔會想香港成為一個這樣的城市。」



睇戲心事重重



自爆新年期間好抑鬱的明哥，本報發現他早前跟同居密友到銅鑼灣睇午夜場時，全程扁晒咀，就算趁未開場去揀唱片，明哥都係冇乜笑容，確實似有心事，唔知係咪同這次事件有關呢？



本報昨日就有關下架事件傳言聯絡周杰倫方面，但直至本版截稿前仍未獲回覆。



採訪：梁志明、李權威、李維隆