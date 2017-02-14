﻿婚後首個情人節 香香呻老公未能相伴

岑麗香身穿Tube Dress出席活動，新婚的香香獲餅家訂製嫁喜禮盒，派給香港親友分享喜悅，大會又安排「小強強」跪地向她求婚，她大讚可愛，但她大呻因老公「強強」將要搬來港定居，要返加拿大執手尾，故今日未能與她共度情人節，幸好有「小強強」送花補數。而早前她跟「強強」到馬爾代夫及台灣度蜜月返港，問有否趁機「造人」？她怕羞說：「呢啲唔講，趕得切新年前返。」她謂在馬爾代夫度蜜月最驚喜是當地酒店讓他們命名天上一顆屬於他們的星星，香香即想到「蕉蕉」這名字。至於有否趁機大影泳衣寫真？她說影了少許，但未必放上網，而會選擇放些由老公操刀拍攝的靚裙照。