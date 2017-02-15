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﻿莊思明「嫁」女老闆做歌手

2017-02-15 列印
■莊思明穿婚紗Look亮相。
■莊思明向反串的Apple姐送吻！
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　　莊思明前晚在「Apple姐」劉麗萍的公司春茗中舉行簽約儀式，投身該公司旗下，並宣佈獲支持當歌手，出碟進軍歌壇，她前晚更大玩噱頭，以性感婚紗Look登場，化身為新娘與老闆Apple姐反串的新郎舉行「婚禮」，以及進行簽約儀式，同場的Apple姐未婚夫麥德羅亦「逆來順受」，變成「小三」打翻醋埕，場面熱鬧又搞笑！

　　思明的胞姐莊思敏亦有出席「陪嫁」，Apple姐搞笑地貼上「二撇雞」假鬚，王維德就扮牧師主持「婚禮」，更做足簽約儀式、切蛋糕，「新郎」更向思明獻上3卡鑽戒，預祝今日的30歲生辰。麥德羅笑言，原定明年迎娶Apple姐竟被「截胡」！Apple姐就笑稱，要他買起碼3卡鑽戒才肯嫁他呢！
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