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日報新聞 > 娛樂

﻿Jessica性感壓娜姐

2017-02-15 列印
■Jessica亮相時甚風騷。
■娜姐性感度較遜色。
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　　韓國組合少女時代前成員Jessica、周秀娜等，昨晚均有出席一開幕活動。Jessica以吊帶裙晒「事業線」，目測性感度勝過上圍「縮水」的娜姐！

　　壓軸亮相的Jessica令全場粉絲尖叫，她更走勻全場與粉絲握手，現場一度混亂！問Jessica昨日如何慶祝？她笑言就是來出席這個活動，即晚就要返首爾，又說在活動上和粉絲一起慶祝情人節！

　　娜姐就自爆活動前裙子拉鏈爆開！她早前到台灣狂食後增磅，但昨晚所見，她的上圍明顯較前「縮水」。娜姐又表示，推掉所有約會獨過情人節，「情人節好敏感，幾個朋友約但推晒，怕人誤會，約另一日吧。」



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