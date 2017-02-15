﻿Jessica性感壓娜姐

壓軸亮相的Jessica令全場粉絲尖叫，她更走勻全場與粉絲握手，現場一度混亂！問Jessica昨日如何慶祝？她笑言就是來出席這個活動，即晚就要返首爾，又說在活動上和粉絲一起慶祝情人節！
娜姐就自爆活動前裙子拉鏈爆開！她早前到台灣狂食後增磅，但昨晚所見，她的上圍明顯較前「縮水」。娜姐又表示，推掉所有約會獨過情人節，「情人節好敏感，幾個朋友約但推晒，怕人誤會，約另一日吧。」
昨天特首選舉提名期開始，撞正情人節，參選人林鄭月娥與曾俊華各自發表「情書」，比併溫情！曾俊華前晚先出動太太拍短片「放閃」，林鄭月娥丈夫林兆波昨日罕有地公開情書，為太太打氣，更發放頭貼頭甜蜜照「晒恩愛」...
2017-02-15
台灣發生歷來最嚴重旅遊巴意外，一輛接載四十三名賞櫻團團員、導遊的旅遊巴，前晚回程途中失控翻落山坡，釀成包括司機在內三十三人死亡。外界事後質疑，是司機長時間駕駛肇禍，而司機女兒表示，其父由年三十開始，到...
2017-02-15
瑞典宜家家居產品設計簡約，深受世界各地民眾喜愛，在全球四十三個國家地區擁有逾三百間門市，原來該公司在瑞典南部約塔蘭地區斯莫蘭亦經營一間有二百五十四間房間的酒店，客房佈置自家品牌產品為主，雖然整間酒店毫...
2017-02-15
據星島地產網報道二手屋苑紛錄市價成交個案，中原營業經理伍耀祖表示，天水圍嘉湖山莊景湖居9座中層B室，面積630方呎，為3房連套房間隔，以515萬元沽，呎價8175元，屬市價交投。據悉，原業主則於201...
2017-02-15
美國聯邦儲備局主席耶倫指出，假如美國經濟表現繼續符合聯儲局的通脹及就業目標，儲局今年宜進一步加息；她強調拖延太久才加息實屬不智，也沒有排除下月加息的可能性。耶倫的言論較傾向緊縮貨幣，美元隨後上揚，美股早段窄幅上落，至今晨四時報20,474.87點，升62.71點。 耶倫周二出席半年一度的參議院銀行委員會貨幣政策聽證會，同時也是特朗普出任美國總統之後，耶倫出席的首個貨幣政策聽證會。 耶倫表示，聯儲局在未來的數次會議上，將評估通脹和就業數字是否符合聯儲局的目標；若經濟表現繼續符合當局目標，聯儲局進一步加息或許是合適的做法。她又表示，若拖延太久才加息，是不明智的行為，最終可能迫使...
2017-02-15
不是冤家不聚頭，拜仁慕尼黑和阿仙奴近五季第三次於歐聯十六強碰頭，之前兩次都是前者成功晉級。拜仁又刷新了歐聯主場不敗紀錄，今晚十六強首回合在地頭有力再剋死槍手，敲讓球主客和讓一球「主勝」。 拜仁名副其實為阿仙奴剋星，先後於○五、一三和一四年三次於歐聯十六強淘汰兵工廠，雙方共十次對壘，前者也以五勝二和三負佔優。拜仁今次還佔有主場之利，今季歐聯分組賽作東三戰全勝，累積十五連勝刷新歐聯地頭連勝紀錄，加上歐洲賽主場對英格蘭球隊的十三勝六和三負佳績，今晚有列貝利和謝路美保定因傷倦勤也好，再遇槍手讓一球不成問題。 槍手「16強魔咒」未除 反觀，阿仙奴已連續六季於歐聯十六強行人止步，近況又...
2017-02-15
近年大廠品牌的新手機，千篇一律全用上金屬機身設計，可說是相當悶人。近日HTC來港發佈的U系列手機，玩3D曲面玻璃，外形無疑充滿新鮮感，當中旗艦U Ultra更配備2吋副熒幕並支援個人化提示，藉AI智能...
2017-02-15
昨日是情人節，開完人人讚好演唱會的鄭中基（Ronald）為慰勞辛苦湊仔女的鄭太余思敏（Sammie），情人節前夕特登急趕到中環買一個近二萬元的法國頂級名牌Saint Laurent手袋送老婆；而事業型...
2017-02-15
昨天是情人節，食肆、花店、禮品等商舖十分旺場，反映港人注重在這個「濃情蜜意」的日子，向愛侶表心意，盡顯在繁忙工作以外，港人頗有情趣。大家開心慶祝情人節的同時，除了「物質」滿足，也要注重感情維繫，才可得以一生一世。 一家信用卡公司在亞洲區的調查顯示，三分之二受訪港人表示會在情人節與情人外出用膳，花費闊綽，平均預算二千二百元，在亞洲排第二，僅次於中國的二千四百多元開支。 香港人亦重視嫁娶，一個商場調查便發現，準新人花盡心思籌備婚禮，逾四成新人為籌備婚禮而使費三十萬元以上，當中「婚宴酒席」佔用最多開支，其他依次為「禮金」、「戒指及首飾」等，反映新世代力求婚禮完美難忘，往往實際開支...
2017-02-15
每位練馬師都有自己一套部署手法，有些部署出擊時，會安排馬匹連場跑最擅長的途程，但有些則喜歡安排隔紗，甚至會刻意讓馬匹在非首本的途程上落敗換分頭，其中姚本輝便屬後者。 第五場三班一二○○米。「陀飛輪」至今取得三勝三位都是在谷草千二米，反之在沙田草地和泥地則從未上名，照理為此馬選擇出賽途程應非常簡單，只要集中報跑谷草短途便成。然而，若細心留意此馬的賽績，其實牠每季都會在沙田錄得敗績，而且之後很快便會在首本途程上回復表現。除了此馬之外，已退役的廄侶「天心星」也有類似情況，因此，當見姚廄馬報爭不擅長的途程落敗，大可視為出擊先兆。 「陀飛輪」季初在三班贏馬後，一連兩仗在二班出戰谷草...
2017-02-15