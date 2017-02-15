﻿談情人節驚喜 鄭嘉穎玩神秘

鄭嘉穎和田蕊妮等無線新劇《迷》演員，前晚齊出席該劇首播飯局！嘉穎稱，不會因收視成績而給自己添壓力。談到《迷》是離巢前最後一劇，他就坦言入行多年，學懂了說話不能太盡。至於女友陳凱琳曾說期待摸他的六塊腹肌？嘉穎就直言要增肥才可操肌，並稱昨日的情人節和女友各有各忙。問到會否驚喜現身？他卻賣關子道：「唔好理我。對女方好，日日都要好，唔係只是情人節。」



另外，凱琳昨拍攝新劇時透露，稍後會有被凌辱的鏡頭場面，但只是點到即止。昨日是情人節，她說晚上亦要開工，未知能否與男友慶祝，連禮物亦未準備呢！