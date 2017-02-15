 Advertisement
  • 2017年2月15日 星期三
  • 16º
  • 62%
熱門： 七警案港鐵縱火情人節賞櫻團旅巴獸交

日報新聞 > 娛樂

﻿黃浩然飛撲護劉江

2017-02-15 列印
■黃浩然撲在劉江身上擋鞭！
■劉江「怒摑」祥仔。
Previous Next

　　黃浩然、阮兆祥、劉江和徐榮等，昨日齊拍攝新劇《平安谷．逐個捉》，該幕劇情講阮兆祥做「二五仔」，帶軍閥入村莊，穿軍裝的徐榮其後揮鞭狠打村長劉江，演其子的黃浩然見狀即飛身擋鞭救父！

　　黃浩然其後透露，他原要除衫騷肌，更為此節食，但日前收到監製通知不用露肉，就即時「解禁」狂食糕點！劉江即大讚黃浩然身形夠Fit，「我對他又摸又捏，他全身都硬梆梆！（你又除衫？）我不會賣肉養孤兒，哈哈！」當被黃浩然笑指在劇中有4位妻子享盡艷福時，劉江就爆金句道：「講呢啲！有冇少少恨呀？」
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd