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﻿旗下公司周年晚宴 諸葛貼身裙親證未有喜

2017-02-15 列印
■諸葛紫岐(左三)率旗下藝人(左起)黃倩婷、呂晶晶、黎美言、鄭富安和曾傅君出席公司晚宴。
■諸葛紫岐抽中好姊妹呂晶晶。
■尾聲時，薛嘉麟被老婆「夾」上台加碼抽獎。
■諸葛紫岐肚扁扁又穿高跟鞋，力證無B。
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        前晚，諸葛紫岐（Marie）一家三口出席其創立的星韜國際娛樂3周年晚宴。對於早前有指她睇B女衫兼孕味濃，疑似有喜，Marie稱「仍努力中」，而當晚穿上粉紅色貼身裙加4吋高跟鞋，身材瘦削肚扁，有喜之說不攻自破。

        晚宴上，Marie除帶同丈夫薛嘉麟及3歲愛子韜韜出席，亦率旗下藝人黎美言（Winkie）、呂晶晶、人妻黃倩婷（Cindy）、以及新簽的「小鮮肉」歌手曾傅君（Rex）和鄭富安（Kenneth）亮相。談到新一年大計，Winkie說：「今年是我入行10周年，希望有新歌推出；電影方面繼續做打女。」之後老闆娘補充說：「男仔會出歌，晶晶會拍《隱世者們2》，Cindy要養好身體準備生仔。」問Marie「造人」有無好消息？她笑說：「公司踏入三周年咪好消息。我一向都想追多個小朋友，幫韜韜追個妹，順其自然啦！依家努力中。」



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