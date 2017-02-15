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﻿古仔青雲《明日》聯手打怪獸

2017-02-15 列印
■製作費逾3億的科幻片《明日戰記》正式在深圳開鏡。
■左起 : 姜皓文、古天樂和劉青雲主演的新片，有好多動作場面。
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  由古天樂和劉青雲攜手主演的新科幻片《明日戰記》正式在深圳開鏡。新片製作費逾3億，二人將於戲中聯手對抗外星怪物拯救地球，古仔謂：「亞洲較少呢類片種，證明香港都可以造一部大型科幻片。」他還透露單是搭建開場的場景，足足花上兩個半月時間，製作好認真。而古仔和青雲在片中有頗多動作場面，青雲說：「我有一套機械裝備，專打外星生物及大型機械人。」而飾演開裝甲車車手的黑仔(姜皓文)，戲中要飾演盲一隻眼的車手，他謂好期待開拍時的特技化妝。
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