﻿Stephy情人節公開多謝密友 周杰倫成功追仔 晒昆凌孕肚

昨日情人節，娛圈夫婦爭相po相放閃。其中有傳再做老竇的周杰倫，凌晨踏正情人節在社交網公佈喜訊，宣佈23歲嫩妻昆凌再度佗B，更講明湊夠「好」字，非常幸福。而早前與方力申分手後，鄧麗欣（Stephy）隨即傳出與台灣女排教練鄧衍敏（小牛）有「攣情」。女神Stephy亦趁大日子，在社交網不避嫌公開答謝同性密友。



情人節凌晨率先報喜的周董，大晒嫩妻昆凌的凸肚照，並寫下「情人節，該媽咪的前世情人到來了！祝大家情人節「女子」快樂啦！」大爆太太今胎佗仔，湊成「好」字。而鄧麗欣與拍拖十年的方力申分手後，寄情其創立的排球隊Loey，繼而與台籍女排教練鄧衍敏（小牛）傳出緋聞。日前，Stephy赴台灣集訓，出戰台北市立大學舉辦的「第一屆無限盃」，有感而發在網上答謝密友「最重要的還是要感謝小牛教練……。」