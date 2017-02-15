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﻿佳節前夕逛名店 莊思敏巧遇楊秀惠

2017-02-15 列印
■莊思敏在店內狂試耳環睇手鈪。
■黑超楊秀惠入店與莊思敏開心吹水。
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　　前日下午，本報在銅鑼灣利園發現莊思敏獨自去名店HERMES睇嘢。當時拿督女手拎該店的橙紅色貴袋入店掃貨，見她先主攻鎖匙包、散銀包等小禮物。唔通單身的她，想買份禮物送畀心意對象？！不過見她逗留逾半小時，之後轉睇手袋、耳環等飾物，似為自己上貨多啲。Shopping至尾聲，黑超楊秀惠咁啱「後腳」到達，以為兩女約埋一齊，原來係巧遇。素顏的楊秀惠先向記者大派利是，問她來買情人節禮物？她撒嬌說：「唔係呀！我都無男朋友，無人約呀。」然後就入店與好友吹水十分鐘，才分開走人。採訪 ︰李權威
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