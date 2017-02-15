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﻿情人節前夕 徐濠縈搵錢要緊 鄭中基閃買兩萬禮物冧老婆

2017-02-15 列印
細心揀袋 ■戴住口罩嘅鄭中基入到店內，即往櫃枱揀手袋，由於只得佢一個男士，都幾突出。
買得匆忙 ■買完手袋，他拿着禮物和Gift Card急急上車離開。
冧爆老公 ■早前鄭中基在紅館舉行一連四場的演唱會，太太余思敏上台大講情深說話，Sweet到爆。
子女打氣 ■演唱會尾場演出時，父親鄭東漢（右一）及一對子女Emma和Evan現身舞台打氣，場面溫馨。
享天倫樂 ■陳奕迅工作雖忙，但一家三口不時會享天倫樂，去年底就一齊坐直升機暢遊。
開心合照 ■徐濠縈用手機影低櫥窗的佈置，又與友人一齊合照留念。
全程好忙 ■徐濠縈全程都好忙，除了要推銷，仲要招呼嚟支持佢嘅好友。
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        昨日是情人節，開完人人讚好演唱會的鄭中基（Ronald）為慰勞辛苦湊仔女的鄭太余思敏（Sammie），情人節前夕特登急趕到中環買一個近二萬元的法國頂級名牌Saint Laurent手袋送老婆；而事業型嘅人妻徐濠縈就顧住檔生意，情人節前夕忙住為銅鑼灣時裝店搞期間限定活動，Sell她新推出的情人節系列飾物和花束，全情投入搵錢最實際。

        鄭中基上月底在紅館開個唱，除咗有爸爸鄭東漢現身與他Jam歌外，還有大女Emma和細仔Evan上台支持，不過最驚喜都是Sammie忽然現身發表「愛的宣言」：「我可以做到嘅嘢好少，我只能夠喺佢後面畀佢最強大嘅後盾同支持，等佢可以冇任何後顧之憂做佢鍾意做、想做同埋需要做嘅嘢。」說罷兩人情深擁抱並咀嘴，Ronald更感動到眼濕濕。老婆為鄭家生咗兩件，又乖又聽話，Ronald情人節點可以唔做番啲嘢。

Ronald細心揀禮物

  上周六下午，戴住口罩的Ronald，獨自到中環歷山大廈的Saint Laurent女裝部買嘢。只見他走埋一班女顧客中等店員介紹最新款式的手袋，他左揀右揀，眼神迷茫，揀咗15分鐘，便決定買一個近二萬元的Classic款黑色手袋。由於包裝需時，所以他企埋一邊撳電話又坐低等咗一陣，等了近五分鐘終於走得，買禮冧老婆前後唔使半個鐘，臨走前他不忘問店員拎Gift Card，有袋又有Card，估唔到暴龍哥份人都幾鬼細心。

陳太緊張新貨擺設

  同日着到成身Pink的徐濠縈現身其位於銅鑼灣的Liger時裝店，原來當日她邀請了Zoe Flowever Studio花藝師到現場即席示範情人節花束，因近日推出Little Twin Stars情人節禮品，只見她一早到場用手機影低櫥窗的佈置，全程又落力推銷，還與好友合照留念，寓工作於娛樂，玩得好Happy。之前陳太坦言同Eason結婚十年已老夫老妻，所以都唔太注重節日，陳太話：「好多時都冇計劃慶祝情人節，不過Eason鍾意畀驚喜我，試過送花，又會抽時間陪我行山。」言下之意，佢嫁咗個好體貼嘅老公。

採訪：張詠森、梁志明、

李權威
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