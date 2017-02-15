﻿情人節前夕 徐濠縈搵錢要緊 鄭中基閃買兩萬禮物冧老婆

昨日是情人節，開完人人讚好演唱會的鄭中基（Ronald）為慰勞辛苦湊仔女的鄭太余思敏（Sammie），情人節前夕特登急趕到中環買一個近二萬元的法國頂級名牌Saint Laurent手袋送老婆；而事業型嘅人妻徐濠縈就顧住檔生意，情人節前夕忙住為銅鑼灣時裝店搞期間限定活動，Sell她新推出的情人節系列飾物和花束，全情投入搵錢最實際。



鄭中基上月底在紅館開個唱，除咗有爸爸鄭東漢現身與他Jam歌外，還有大女Emma和細仔Evan上台支持，不過最驚喜都是Sammie忽然現身發表「愛的宣言」：「我可以做到嘅嘢好少，我只能夠喺佢後面畀佢最強大嘅後盾同支持，等佢可以冇任何後顧之憂做佢鍾意做、想做同埋需要做嘅嘢。」說罷兩人情深擁抱並咀嘴，Ronald更感動到眼濕濕。老婆為鄭家生咗兩件，又乖又聽話，Ronald情人節點可以唔做番啲嘢。



Ronald細心揀禮物



上周六下午，戴住口罩的Ronald，獨自到中環歷山大廈的Saint Laurent女裝部買嘢。只見他走埋一班女顧客中等店員介紹最新款式的手袋，他左揀右揀，眼神迷茫，揀咗15分鐘，便決定買一個近二萬元的Classic款黑色手袋。由於包裝需時，所以他企埋一邊撳電話又坐低等咗一陣，等了近五分鐘終於走得，買禮冧老婆前後唔使半個鐘，臨走前他不忘問店員拎Gift Card，有袋又有Card，估唔到暴龍哥份人都幾鬼細心。



陳太緊張新貨擺設



同日着到成身Pink的徐濠縈現身其位於銅鑼灣的Liger時裝店，原來當日她邀請了Zoe Flowever Studio花藝師到現場即席示範情人節花束，因近日推出Little Twin Stars情人節禮品，只見她一早到場用手機影低櫥窗的佈置，全程又落力推銷，還與好友合照留念，寓工作於娛樂，玩得好Happy。之前陳太坦言同Eason結婚十年已老夫老妻，所以都唔太注重節日，陳太話：「好多時都冇計劃慶祝情人節，不過Eason鍾意畀驚喜我，試過送花，又會抽時間陪我行山。」言下之意，佢嫁咗個好體貼嘅老公。



採訪：張詠森、梁志明、



李權威