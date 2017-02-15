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﻿關楚耀帶女友返歸

2017-02-15 列印
■來自韓國的Kevin嫂Miu Kim芳齡30歲，身高5呎8吋，三圍33B/24/34，又Sexy又甜，好高質。
■關楚耀和女友Miu Kim在超巿買青提子同蕉。
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        近年在台灣開餐廳的關楚耀，最近又花百萬在當地開甜品店。工作雖忙，但閒時不忘陪拍拖年幾的索爆Model女友Miu Kim。日前，有型小情侶在大坑超巿買水果，之後行返去男方屋企過夜。

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