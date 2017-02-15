美國聯邦儲備局主席耶倫指出，假如美國經濟表現繼續符合聯儲局的通脹及就業目標，儲局今年宜進一步加息；她強調拖延太久才加息實屬不智，也沒有排除下月加息的可能性。耶倫的言論較傾向緊縮貨幣，美元隨後上揚，美股早段窄幅上落，至今晨四時報20,474.87點，升62.71點。 耶倫周二出席半年一度的參議院銀行委員會貨幣政策聽證會，同時也是特朗普出任美國總統之後，耶倫出席的首個貨幣政策聽證會。 耶倫表示，聯儲局在未來的數次會議上，將評估通脹和就業數字是否符合聯儲局的目標；若經濟表現繼續符合當局目標，聯儲局進一步加息或許是合適的做法。她又表示，若拖延太久才加息，是不明智的行為，最終可能迫使...

2017-02-15