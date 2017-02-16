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﻿福伯險釀撞機隨時停牌

2017-02-16 列印
■夏里遜福熱愛飛行，但就經常鬧出問題。資料圖片
■福伯幾乎在約翰韋恩國際機場上與民航客機相撞。 網上圖片
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　　一直熱愛飛行的荷里活男星夏里遜福前年3月經歷飛機失事導致嚴重受傷後，於美國時間周一再因駕駛私人飛機險釀意外，當日他駕駛的單引擎小型飛機，打算降落加州橙郡的約翰韋恩國際機場，竟然在與跑道成平行線的滑行道降落。當時滑行道上有一架美國航空的波音737客機，機上有110名乘客及6名機組人員，他的小型飛機險撞上客機，僅僅在客機上飛過，幸好有驚無險。

　　美國聯邦航空局（FAA）發言人其後接受訪問時表示控制人員給予夏里遜福明確的降落地點，而他亦重複正確的降落位置給控制人員。有指當時福伯向控制室表示︰「是否有架客機在我下面？」如今FAA正調查事件，福伯有可能被暫時停牌，他的發言人Ina Treciokas暫未回應事件。
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