﻿46歲酒井與粉絲慶生拒採訪

日本女星酒井法子前日在東京舉行歌迷活動，與500名海外粉絲齊齊慶祝46歲生日。自從酒井在09年與前夫高相祐一吸毒被捕後，形象一落千丈，近年她努力洗底，望能再戰藝能界。前日的歌迷聚會，吸引了中港台等亞洲粉絲飛到東京支持她，酒井亦唱出其經典歌曲《碧藍色的小兔》，又唱出新歌《永遠之寶物》，而創作《永遠之寶物》的音樂人織田哲郎亦有現身為她打氣。



酒井的前夫高相祐一去年底又再因藏有危險藥物被捕，案件在大前日開審，將會在3月3日作出裁決；不知酒井是否怕被傳媒追問前夫的案件，所以前日的粉絲見面會，完全沒有安排傳媒採訪，只是閉門聯歡。