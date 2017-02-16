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﻿思琦不介意與鼎爺合作

2017-02-16 列印
■思琦盛讚鼎爺的廚藝。
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  楊思琦和陳法蓉昨日均有出席一慈善義賣發佈會。思琦透露，前日情人節有男仔相約，但她選擇和家人一起度過，又笑稱對於感情事會順其自然。談到有網民希望她和舊愛李泳豪的父親李家鼎（鼎爺）合作飲食節目，思琦坦言對合作與否持開放態度，並透露和李泳豪拍拖時已試過鼎爺的手勢，早知他廚藝了得呢！

  陳法蓉就表示，情人節當晚沒有人約，早早就睡覺了，又笑言有兩隻愛犬相陪就可以了！
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