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﻿梁漢文佛山騷驚喜冧妻

2017-02-16 列印
■梁漢文夫妻甜到漏。
■梁漢文到台下送花給太太。
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        梁漢文前日情人節在佛山舉行演唱會，太太Karen亦有捧場，他亦趁佳節為太太炮製驚喜，突落台向她送上99朵經特別製作、號稱永不凋謝的「永生花」玫瑰，慶祝太太擊退癌魔，他更深情地說，看到太太健健康康看他演出就是最好的情人節禮物，恩愛之情溢於言表！

　　此外，圈中另一幸福人妻孫慧雪昨凌晨承認已懷孕三個月，但其後有人於網上爆料指她涉隱瞞大肚接廣告後毀約，雪就指控表示，「佢哋事先無講明有跳躍同滑落動作，拍硬照時我已配合要求盡力做跳躍動作，再後來佢哋取消拍攝，我亦有負擔賠償」。
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