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﻿阿Sa情人節紐約睇新衫

2017-02-16 列印
■阿Sa精心打扮亮相。
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　　阿Sa（蔡卓妍）在美國時間本月14日情人節，身在紐約欣賞時裝騷。獲邀出席欣賞著名品牌全新秋冬女裝服飾系列的潮人代表，均是來自世界各地的紅星、超模及品牌友好，同場包括有品牌大使Selena Gomez、吳健豪和孫芸芸等。阿Sa表示，來過紐約開工，這次是首度參加紐約時裝周活動，心情興奮兼感謝有關品牌邀請。

　　另外，李冰冰和周麗淇等，同日亦在當地欣賞另一著名品牌的時裝騷，冰冰坦言行程緊密，但亦會抽空去購物呢！
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