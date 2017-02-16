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﻿《風雲》音樂劇首演延期 謝天華望觀眾體諒

2017-02-16 列印
■天華（左）與嘉穎目前正積極為音樂劇排練。
■《風雲5D音樂劇》宣佈延期演出。
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　　陳淑芬去年7月底宣佈籌備製作由謝天華、鄭嘉穎及譚耀文等主演《風雲5D音樂劇》，於今年4月1在紅館公演，離首演日不足兩個月，製作團隊昨日突然宣佈首演日期延至4月6日，原定4月1日及2日之演出分別改期至4月15日及16日，至於4月6至9日四場演出則按照原定日期舉行。

　　陳淑芬解釋希望將5D效果做得更完美，更多時間在紅館實地綵排，因此決定延期，主演的謝天華表示：「改期主要為個騷好，因有太多特別效果，需要時間配合我覺得OK，問題是對買了頭一、二場的觀眾講聲不好意思要改期，希望他們明白。」而譚耀文表示：「我早兩日收到通知，對我沒影響，因為每日進入作戰狀態，排舞、錄音等，士氣高漲。」圖：資料圖片
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