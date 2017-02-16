陳淑芬解釋希望將5D效果做得更完美，更多時間在紅館實地綵排，因此決定延期，主演的謝天華表示：「改期主要為個騷好，因有太多特別效果，需要時間配合我覺得OK，問題是對買了頭一、二場的觀眾講聲不好意思要改期，希望他們明白。」而譚耀文表示：「我早兩日收到通知，對我沒影響，因為每日進入作戰狀態，排舞、錄音等，士氣高漲。」圖：資料圖片
《風雲》音樂劇首演延期 謝天華望觀眾體諒
陳淑芬解釋希望將5D效果做得更完美，更多時間在紅館實地綵排，因此決定延期，主演的謝天華表示：「改期主要為個騷好，因有太多特別效果，需要時間配合我覺得OK，問題是對買了頭一、二場的觀眾講聲不好意思要改期，希望他們明白。」而譚耀文表示：「我早兩日收到通知，對我沒影響，因為每日進入作戰狀態，排舞、錄音等，士氣高漲。」圖：資料圖片
六人小組執行「死刑」 毒殺金正男 女刺客落網
北韓領袖金正恩同父異母兄長金正男，周一在馬來西亞遇刺身亡，消息轟動全球。外界猜測，金正恩為鞏固政權、排除異己，派特工刺殺曾獲認定為父親金正日接班人的兄長。案件昨日有戲劇性發展，大馬警方在機場拘捕一名持...
2017-02-16
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河北前書記罪成 受賄4000萬判囚15年
中央政法委前書記周永康前秘書、河北省委前書記周本順涉收受逾四千萬元人民幣賄賂案宣判，法院裁定周受賄罪名成立，一審判處監禁十五年，沒收二百萬元人民幣個人財產。 周本順受賄案昨上午在福建省廈門市中級人民法院宣判，法院經審理後查明，周本順於二千至二○一五年間，利用擔任邵陽市委書記、湖宰省委常委、中央政法委副秘書長等職便利及職權，直接或通過家人先後多次收受他人合共約四千零一萬元人民幣及財物，為他人在房地產開發、催收工程款項、消防項目審批、銀行貸款、職務晉升等事項提供幫助。 法院裁定周受賄罪成，一審判處監禁十五年，沒收二百萬元人民幣個人財產，其受賄所得財物及孳息全數上繳國庫，...
2017-02-16
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安全顧問閃電辭職 FBI已介入查洩密
美國國家安全顧問弗林，被揭發上任前私下接觸俄羅斯外交官員，上任不足一個月火速辭職，美國傳媒再揭發，總統特朗普當選前一年，其競選團隊成員已三番四次接觸俄國情報官員；多名國會議員則要求深入調查事件。 《紐約時報》引述四名現任、前任情報人員，根據紀錄顯示，特朗普開展選舉工程後，其競選團隊成員經常聯絡俄羅斯情報人士，但報道並無披露通訊內容。 曾私下接觸俄外交官 弗林事件餘波未了，傳媒報道，特朗普就職初期，聯邦調查局探員接觸弗林，查問他與俄羅斯官員接觸事件。 白宮發言人斯派塞表示，特朗普上月底已得悉弗林並無向副總統彭斯交代事件全部真相，特朗普其於信任，並無即時要求弗林辭職；直...
2017-02-16
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暖意空間 簡潔和諧
面積細小的家居，妥善利用每寸空間相信成了居者最在意的一環，如今次介紹的室內設計個案，實用面積僅約300方呎，住了戶主一家三口，貯物成為裝修重點，設計師以米白及啡色為主調，帶出溫暖氣息，亦讓居室較開揚。...
2017-02-16
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耶倫指經濟近達標 杜指勁升再創新高
美股周三早段反覆向上，杜指在金融和消費股帶動下靠穩，曾升100點，見20604點，再創新高，但上月通脹升幅較預期快，壓抑大市升勢。聯儲局主席耶倫展開第二天的眾院聽證，稱美國經濟表現已非常接近儲局的目標。 杜瓊斯工業平均指數今晨四時報20605點，升101點；納斯達克指數報5813點，升31點。滙控（005）美國預託證價格報68.52元，較香港收市價升0.82港元；中移動（941）美國預託證價格報87.65元，較香港收市價升0.15港元。 歐洲主要股市靠穩，倫敦、巴黎和法蘭克福股市升幅介乎0.19%至0.59%。 通脹加快 零售銷售勝預期 美國昨日出爐的1月份消費物...
2017-02-16
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巴塞吞四蛋 中場崩潰
巴塞隆拿近年藉控制中場圍攻對手稱霸球壇，但周二歐聯十六強首回合作客0:4不敵巴黎聖日耳門，賽果不僅與一二至一三球季同一賽事四強首回合被拜仁慕尼黑蹂躪一樣，敗因亦同是中場線衰落。 夫添出擊的巴塞甫開賽即捱打，無力阻止聖日耳門翼鋒迪馬利亞梅開二度，以及三叉戟拍檔達斯拿和卡雲尼各入一球，作客慘吞四蛋。客軍全場一籌莫展，可推委美斯恥辱性全場未能創造入球機會，連一記中框射門也沒有。然而，鋒線乏力全因中場衰落，隊長恩尼斯達擺脫小腿傷患近一個月來首度正選披甲，但跟不上比賽節奏。 二十八歲的防守中場布斯基斯更未老先衰，坦言體能和戰術都不及對手：「聖日耳門體能上完全壓倒我軍，我們明知...
2017-02-16
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新登場 E350e充電混燃兩頭利
平治去年底起引入一系列Plug-in Hybrid充電混燃型號，包括C350e小房車、GLE500e四驅車、S500e豪華房車，剛於本月新抵港還有E350e，2公升Turbo和電馬達合共輸出56kgm...
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「宇宙最強」親善好客 甄子丹夫婦帶隊 盛裝歎茶記
躍身國際的「宇宙最強」甄子丹，近日忙返內地宣傳新片。上周六(11日)晚，閃返港兩日的丹爺，拖靚老婆連體出席中環的「Power of Film慈善晚宴」。活動後，甄氏夫婦繼續盛裝，化身旅遊大使招呼外籍片...
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社論——休會「玩死」立會 香港無運行
新一屆立法會已經運作了五個月，對工程項目撥款的審議依然龜速，非建制派議員針對個別撥款申請，不斷提出休會，儼如「常態化拉布」，長此下去，香港實無運行。 政府提出發展橫洲項目，惹起非建制派議員反對，在發展事務委員會爭議僵持多時，無法通過，戰線蔓延至工務小組委員會。政府向該委員會提交九千四百多個項目、共一百二十四億元的基本工程儲備基金撥款，絕大部份為已上馬的工程，爭議性不大，其餘為未來工程的前期研究開支，包括橫洲項目，以及另一項非建制派反對的東大嶼人工島項目，有關議員拒絕收貨，利用議事規則，不斷要求休會阻止通過，連其他項目亦受牽連。 政府一次過提多項撥款申請，並非首次，原因是部份...
2017-02-16
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包裝騎士後上做狀元
昨晚是跑馬地百萬挑戰賽終極戰，結果姚廄「包裝騎士」後來居上封王，第二名是東廄「開心駿馬」，第三名是方廄「勝利名星」，而姚本輝另贏「威震天」起孖。至於跑馬地錦標跑出雙冠軍，「越影」及「海翡翠」平分秋色，...
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