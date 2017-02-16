﻿《風雲》音樂劇首演延期 謝天華望觀眾體諒

巴塞隆拿近年藉控制中場圍攻對手稱霸球壇，但周二歐聯十六強首回合作客0:4不敵巴黎聖日耳門，賽果不僅與一二至一三球季同一賽事四強首回合被拜仁慕尼黑蹂躪一樣，敗因亦同是中場線衰落。 夫添出擊的巴塞甫開賽即捱打，無力阻止聖日耳門翼鋒迪馬利亞梅開二度，以及三叉戟拍檔達斯拿和卡雲尼各入一球，作客慘吞四蛋。客軍全場一籌莫展，可推委美斯恥辱性全場未能創造入球機會，連一記中框射門也沒有。然而，鋒線乏力全因中場衰落，隊長恩尼斯達擺脫小腿傷患近一個月來首度正選披甲，但跟不上比賽節奏。 二十八歲的防守中場布斯基斯更未老先衰，坦言體能和戰術都不及對手：「聖日耳門體能上完全壓倒我軍，我們明知...

2017-02-16