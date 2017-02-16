 Advertisement
  • 2017年2月16日 星期四
  • 16º
  • 79%
熱門： 殺妻海怡半島巴士驚現乘客便溺李亞男港鐵縱火

日報新聞 > 娛樂

﻿恩愛13年

2017-02-16 列印
■2月14日，甄子丹簡單po相，詩詩笑得勁甜。
Previous Next

　　03年，甄子丹在飯局邂逅年輕自己18年的長腿汪詩詩，二人拍拖3個月閃婚。能文能武的丹爺將財政大權交晒畀honey，又不時彈琴唱歌冧愛妻。日前情人節，帶埋老婆飛內地宣傳的丹爺po連環相，慶祝大日子。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd