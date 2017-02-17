﻿重踏紅館演音樂劇 譚耀文戒油戒色戒澱粉

20年前，製作人陳淑芬曾邀譚耀文參與音樂劇《雪狼湖》跟張學友合作，可惜當年因為係TVB人，要忙拍劇未能抽身參與。所以當陳太再向他招手邀他於《風雲5D音樂劇》中擔當「無名」一角，阿譚見機不可失即刻應承：「天時地利人和配合下終於接到音樂劇，我又冇諗過藉呢個機會轉番做歌手喎，最緊要係舒服，唔會去強求！」



由鄭嘉穎、謝天華、黎耀祥及譚耀文合作的《風雲5D音樂劇》將於4月1日於紅館公演，各演員正密鑼緊鼓排練中。譚耀文的「無名」戲份不算多，但他要獨自演繹《慾望面前》等5首劇中歌曲，加埋舞蹈、造手、走位，就算到時自由發揮也要拿捏準確，不能過火：「因為『無名』係一個好冷靜嘅人，要喺舞台上發揮冷靜一面真係唔容易，所以作者馬榮成畀珍藏版修訂本我參考，等我更加了解人物角色同埋個性，我諗我會用嗓子聲調嚟配合，到時會投入到『無名』上身咁樣先至好睇。」



做歌手隨緣



上一次踏紅館是15年前的梅艷芳演唱會，重返舞台反而係平常心：「以前都有恨過嘅，但都恨到唔恨嘞，事隔太耐幾乎唔記得晒嗰個感覺，當然，可以食住個勢將來重踏紅館開演唱會係最好，不過唔會期望，凡事隨緣最開心，如果當年我演出《雪狼湖》可能改寫歷史依家係一位歌手，咁命運叫我做演員咪做囉，唔做演員又拍唔到《野獸刑警》啫。」另外，阿譚為保持最佳狀態而要戒油、戒澱粉質同夜生活…問他可要戒色？他笑住打圓場：「我戒咗好耐，色即是空，空即是色！健康最緊要。」



採訪：方騫平



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場地：Hotel SAV