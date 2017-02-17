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﻿徐榮囡囡賣萌人見人愛

2017-02-17 列印
■徐榮與包包父女檔拍廣告，晒溫馨。
■徐榮細心地餵女兒吃東西，一臉滿足。
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　　徐榮囡囡徐心怡「包包」去年為嬰兒用品首次拍攝廣告後，隨後吸引超過十個廣告商垂青，人氣爆燈！今年包包冧莊再度成為該嬰兒用品代言人，與爹哋徐榮一齊拍住上，拍攝新一輯廣告。

　　去年拍攝時包包只會爬來爬去，相隔一年，除了懂得行路外，更不停「整古做怪」，一時扮鬼臉，伸脷賣萌外，更會放電眼，冧得工作人員十分開心，可謂人見人愛。

　　日前情人節，徐榮透露與家人一齊慶祝，「『粥』光晚餐！同包包當然是食粥啦！其實現在只可以一家四口簡簡單單地度過，因為大部份時間都要工作或照顧小朋友，都沒有特別慶祝情人節了。」
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