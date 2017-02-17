﻿劉錫賢學打拳大汗疊細汗

前亞視藝員劉錫賢自嘲經常中伏，除最近接拍內地劇，要一口氣說出九頁紙的對白外，近日又接受有線娛樂挑戰，向前無線藝員、現職導師的羅天池學打拳，劉錫賢笑言再次中伏！



當日所見劉錫賢雖然口口聲聲說中伏，但就異常落力，跟羅天池認真學拳，只是打不了多久，他便氣喘如牛兼大汗疊細汗！羅天池笑指劉錫賢是他噸位最重的學生，雖然資質不俗，好快學會基本功，但始終體能有限。



打拳之餘，二人也有交流工作心得，劉錫賢年前因亞視結業而離職，羅天池則是主動離巢轉行。羅天池表示：「當初離開無線，太太都有擔心，驚我搵唔到食，不過o依家佢剩係擔心我無時間畀屋企！」