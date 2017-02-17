﻿首撐枱腳就斷正 馬明唔敢諗戀心穎

馬國明與黃心穎傳「黃馬戀」甚囂塵上，兩人日前被拍得孖住睇戲後，有報道指他們在日前情人節撐枱腳慶祝兼「蜜遊」銅鑼灣！



馬明昨為新劇《宮心計2之深宮計》開工，拍廠景近24小時的馬明一臉疲態，問到和心穎是否在情人節撐枱腳？他說被攝是兩星期前的事，當日是他和心穎首次飯聚。馬明仍否認和心穎拍拖，至於可會考慮開始發展？馬明就說：「寫成咁，唔敢諗啦！」說罷就匆匆離開。