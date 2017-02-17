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﻿高Ling演媽咪搞到恨生仔

2017-02-17 列印
■高Ling樂與小朋友合作。
■楊明已提早為女友慶生。
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　　高海寧（高Ling）和楊明昨日齊開工拍攝新劇《抱佣情人》。高Ling劇中的「女兒」會由約半歲長至4歲，故她要跟四位不同年紀的小孩演對手戲，對她來說甚有難度，和小朋友合作後，亦令高Ling想生仔呢！她說：「我終於明白為何整家人會圍着小孩子！」

　　楊明則透露，已提早為昨日踏入30歲的女友莊思明慶生，並送贈名錶作為禮物，問到是否值六位數（以十萬計）？楊明說：「差不多啦！現在沒有錢了。」
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