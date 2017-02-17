﻿ Sammi承認考慮「凍卵」

鄭秀文（Sammi）與張孝全昨日在台灣出席電影《合約男女》的記者會，二人即席上演一幕求婚戲，張孝全跪下，向Sammi補送一隻特大「鑽戒」給她，引得Sammi狂笑不已，反問：「戒指可以小一點嗎？」



在片中飾演霸氣女總裁的Sammi強調與許志安相處多年，自己沒有電影角色那種強勢，她表示：「年紀愈大，脾氣更會收斂，只會偶然有點女人的小情緒！」44歲的Sammi被問到生育問題，她表示其實不抗拒生BB，但現在還沒有想到一個當媽媽的欲望和理由，自己的母性也沒那麼強，但畢竟都44歲了，已算是高齡產婦，因此總傳出她想要「凍卵」的消息。Sammi表示其實這不是她自己的意思，而是她的醫生比她還緊張，常常提醒她，如果現在還沒有計畫生孩子，那未來想生小孩，「凍卵」是一種可以考慮的方法。