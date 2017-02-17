﻿甄子丹借電影發揮影響力

甄子丹與盛智文早前應邀率先試揸BMW最新型號房車，體驗新車的性能。近年積極進軍荷里活的「宇宙最強」甄子丹，早前更獲邀在荷里活中國戲院打手印，認真威水。



問到未來的工作計劃？甄子丹表示：「不論在劇本或角色的創新，我都希望嘗試不同題材，我都有赤子之心，簡單來說就是看你還有沒有那一團火。無論題材角色，我都希望繼續去試不同題材同角色。藝人某種程度是有一定的社會責任的，電影是一個很強大的平台影響社會，尤其小朋友。我希望帶更多娛樂給觀眾，同時帶正能量給這個社會尤其是小朋友。」