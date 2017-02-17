 Advertisement
  • 2017年2月17日 星期五
  • 25º
  • 62%
熱門： 七警案張衛健親親我好媽港鐵縱火有樓就有高潮

日報新聞 > 娛樂

﻿做癡漢前頻湊仔

2017-02-17 列印
■「擔櫈仔」打機，無意間大晒新租獨立屋的巨廳。
■阿聰爭取時間父子樂，有乖仔溫馨刷背。
Previous Next

　　早前張繼聰笑說，待B女出世後，他會變成「癡漢」跟住囡囡。所以小公主出世前，愛妻號化身湊仔公，盡享父子樂。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd