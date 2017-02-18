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﻿清水富美加出書數臭事務所

2017-02-18 列印
■清水不滿被要求拍水着照。
■清水的自傳被搶購一空。
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　　現年22歲的日本女星清水富美加日前突宣佈退出演藝界，並為新興宗教「幸福的科學」出家。

　　清水昨以出家法號「千眼美子」名義出版自傳《全部都說出來》，大爆事務所要求她拍不願拍的水着寫真，更因種種事情7年間多次自殺未遂！清水於書中稱，16歲生日當天曾用牛皮膠紙自封口鼻自殺，幸未成功，其後割手自殺，至今手部仍留有傷痕！圖：網上圖片
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