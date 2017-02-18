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﻿華仔下月可出院 展鵬拍劇傷頸膝

2017-02-18 列印
■展鵬疑熱身不足致受傷。
■華仔被指將可返家養傷。資料圖片
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　  陳展鵬正忙於拍攝無線新劇《天命》，惟過程中可謂一波三折，繼較早前開工期間拉傷頸部後，約一周前又不慎扭傷膝頭，幸而傷勢不算嚴重，經醫師治理後，敷藥六日情況已經好轉。問到受傷經過時，展鵬說：「都係一啲簡單動作，可能熱身唔夠，當日凌晨拍攝做幾下動作，啪一聲隻腳就梗晒。」他笑言拍攝《天》劇已經傷齊晒，希望之後拍攝可以順順利利。

　　另外，劉德華上月不慎墮馬受傷留院，估計需留院約六至八周，昨有報道指華仔已可短暫坐在病牀，很快可坐輪椅，預計下月初可出院回家休養，又指其加多利山大宅須進行大改裝，方便華仔可坐輪椅進出。
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