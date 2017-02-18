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﻿陳雅倫發毒誓否認放料

2017-02-18 列印
■陳雅倫與Matthew剛傳出婚訊，但立即惹出是非。資料圖片
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　　現年51歲的陳雅倫與吳彥祖表哥Matthew Wong去年擦出愛火，11月男友更向陳雅倫成功求婚。但日前二人就被拍到當街親熱，更由馬路咀到入大廈，事後陳雅倫就被指是爆料給傳媒拍照。昨日，陳雅倫在網上貼出長文指自己「被屈」，澄清絕沒有放料給傳媒偷拍自己與男友的報道，更發毒誓指「若我做過，全家死！」更鬧爆做謠生事的小人，若給她捉到，定必碎屍萬段！
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