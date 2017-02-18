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﻿小方自爆當年借練水冧女

2017-02-18 列印
■小方取笑歐鎧淳只顧拍拖，不專心做運動員。
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　　方力申與歐鎧淳昨日出席「飛躍奇蹟」香港運動員精神分享講座，歐鎧淳透露早前情人節與男友胡子彤吃飯慶祝，問她收到甚麼情人節禮物？她說：「他已公開講了，送了乾花，他很醒目，因鮮花貴，但也有心思。」

　　小方取笑歐鎧淳不專心做運動員，他表示：「我當運動員時好少拍拖，但都試過與隊友交往，當時很甜蜜，在水中跟對方單眼，轉池時在水中望對方，（這是你的冧女絕招？）不是，勤力點可借練水來拍拖。」
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