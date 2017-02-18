﻿超瓊澄清：猷亨在澳博有職位

信德集團董事總經理、賭王何鴻燊千金何超瓊昨晚盛裝亮相香港芭蕾舞團籌款晚會，對於有報道指賭王四太梁安琪「攝」兒子何猷亨入澳博惹老臣子不滿。超瓊澄清：「首先我不知道為何會有這個誤傳，其實阿亨在澳博是有職位的，之前有個Project都有同我討論過，反而報道說我有參與澳博亦是錯的，我在澳博沒有職務，所以我要引述美國總統的一句話，這些都是Fake News（假新聞）。（老臣子不滿？）這些抄作沒人會信，他們是資深的開國功臣，怎會和後生仔過不去？沒有必要。」



另外，晚會籌委會聯合主席何超鳳與葉梁美蘭、《誘心人》金球獎男配角、英國演員Clive Owen、諸葛紫岐和汪圓圓等，都有現身共襄善舉。