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2017-02-18 列印
茶座發呆 ■去年，關淑怡於愉景灣寓所附近購物後，呆坐在露天茶座。
素顏出老銅 ■早年，Shirley零妝短褲戴大耳筒去銅鑼灣南貨舖買嘢。
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        家住愉景灣的關淑怡總愛獨來獨往，平日喜歡一個人歎咖啡；或笠住大耳筒出走「省城」。
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