﻿《RM》澳門騷爆笑連場 露腰智孝不慎撞傷鼻

韓國人氣綜藝節目《Running Man》其中5位主持池石鎮、HAHA、金鐘國、宋智孝和李光洙前晚於澳門舉行粉絲見面會，5人先扮BigBang炒熱氣氛後；便抽出幸運粉絲上台玩遊戲，其間光洙和粉絲要一人一邊食朱古力捧，未食完就斷了，當光洙表示再玩一次時，粉絲竟一臉不情願。最後由光洙和金鐘國用食剩的朱古力捧再玩，結果在其他成員整蠱下成功接吻，場面爆笑。



之後各成員各自表演歌藝和舞藝，智孝事前表示不擅長跳舞，不過會努力練習。光洙和池石鎮更男扮女裝，和智孝齊齊大跳TWICE的《Cheer Up》，非常搞笑，其後她又穿上露腰裝為光洙伴舞。不過有指智孝在後台不慎撞傷鼻樑，在演唱會尾聲時更刻意拉低Cap帽遮掩傷勢，有指智孝在完騷後到醫院檢查，幸無大礙。