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﻿VIXX唱《那些年》冧爆港迷

2017-02-20 列印
■VIXX唱出多首Hit歌，又大跳勁舞。
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  韓國6人男團VIXX前晚於亞洲博覽館開騷，成員N、Ravi、Leo、Ken、Hyuk及Hongbin身穿全白套裝，準時在8時正出場。6子以一曲《Error》打頭陣，當唱到第二首歌曲《Chained Up》時，他們走到T台前，令粉絲瘋狂尖叫並一起和唱。其後VIXX各自以廣東話「大家好」向粉絲打招呼，又用廣東話祝大家「新年快樂」！其後更以普通話唱出大熱電影主題曲《那些年》，發音不俗獲歌迷大讚。

  到中段時VIXX唱出《Milky Way》，粉絲特地做了紙條手幅應援，唱該曲時全場舉起，令VIXX十分感動，多次用廣東話講：「我愛你哋！」。





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