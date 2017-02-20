﻿愛駒三度贏冠軍 子丹盼親自拉頭馬

上年榮升馬主的「宇宙最強」甄子丹，早前獲邀連續第五年擔任寶馬香港打吡大賽的「打吡大使」，子丹特別抽空拍攝新一輯宣傳海報外，還首次進入馬房探望自己的愛駒「宇宙車神」，及報名參加3月於沙田馬場舉行的打吡大賽馬匹。



子丹透露，愛駒贏了三次頭馬，但他均不在港，未能親自拉頭馬，他說：「希望牠更叻仔，繼續贏下去！」他亦笑說，養馬有四種條件：有型、靚仔、有速度和識贏，並指「宇宙車神」有少許似他，有衝勁、夠拼搏！子丹難得近距離和愛駒見面，更把握機會，親自餵她吃草和紅蘿蔔。



子丹亦認為，馬匹退役後也要好好照顧，將來「宇宙車神」退役後，如適合的話，會送牠到新界讓小朋友探訪及學習騎術。