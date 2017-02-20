﻿小春《古惑》到歐洲 黃伊汶笑愛子「醉走」

黃伊汶與老公陳國坤前晚在澳門出席一春茗。伊汶稱兒子陳真已11個月大，因沒舉辦百日宴，所以擬在兒子一歲生日搞一個難忘的生日會！她又笑言，兒子走路時似「醉酒佬」！伊汶道：「好多人叫我再生BB，但我想陳真3歲先再追，亦想將o依家啲時間畀晒個仔！（想追女？）順其自然，總之現在好滿足！」



同場的陳小春稱將要拍攝新版《古惑仔》，這次會是原班人馬相隔廿年後再合作演出，並要到歐洲的布達佩斯、黑山及日本等地取景，曾志偉亦有份參演。問到可會和老婆應采兒追多一名女兒？小春說：「未知！有個仔已好冧。（張繼聰稱有女兒會變『癡漢』？）唔癡得，要變猛漢保護妻兒，我不會重男輕女。」







