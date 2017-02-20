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﻿華仔《拆彈》海報曝光

2017-02-20 列印
■演拆彈專家的華仔，穿上逾70磅專業防爆衣拍海報照！
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  劉德華上月在泰國墮馬受傷回港留院治療，有指將會在下月初出院回家休養，而由他監製及主演的的新片《拆彈專家》則將於4月上，電影公司繼早前發放該片的預告片後，昨日釋出首將電影宣傳海報繼續造勢。

  從該海報可見，華仔穿上穿上逾70磅的拆彈防爆衣，現身發現炸彈的現場，手拿防爆頭盔，一臉沉重，準備進行處理及拆除行動，「用生命保護生命」！華仔拍攝該片後亦坦言，對拆彈專家的工作更了解，「明白拆彈專家的工作並不容易」！
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