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﻿陳國邦每日咀嘴冧老婆

2017-02-20 列印
■羅敏莊當眾攬老公陳國邦晒恩愛！
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  陳國邦與太太羅敏莊（Mimi）是圈中的模範夫妻，他們昨日拍拖出席港台活動，談到夫妻之間的相處之道時，阿邦大爆是以「錫錫」感染對方，故此每日也會咀嘴，女兒亦受影響，愛上「錫錫」！

  Mimi說：「我知道他性格天生是這樣，不能改變……以前會好勝，嗌交定要贏，現在學會先要解決面對的問題。」阿邦早前於無線節目重提當年結婚誓詞，冧爆的Mimi說:「去街市買餸時，那些姐姐羡慕我有那麽冧的老公呢！」
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