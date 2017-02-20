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﻿呂慧儀澄清 老公唔係跟班

2017-02-20 列印
■新《愛．回家》由劉丹（左三）和羅樂林孭飛。
■呂慧將在劇中搞「姊弟戀」。
■呂慧儀（左）和盈盈在新劇演鬥氣姊妹花。
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　　湯盈盈、「長腳蟹」呂慧儀和劉丹等昨日出席無線全新處境喜劇《愛.回家之開心速遞》宣傳活動。「長腳蟹」在劇中要與馬貫東發展「姊弟戀」，她表示與老公黃文迪不會「約法三章」，不准拍親熱戲。講到有報道指其夫做她的「跟班」，「長腳蟹」即出言護夫謂，自己同時拍攝兩劇，老公擔心她才「車出車入」及帶囝囝探班，爭取時間讓母子共處。

　　另一人妻湯盈盈透露，在劇中與單立文有一段舊情，笑言最好不要有吻戲，免得老公錢嘉樂與女拍檔「有樣學樣」，日前拍新劇《老表，畢業啦！》，郭晉安突加入吻戲，令她非常尷尬！
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