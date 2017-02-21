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﻿安祖蓮娜談畢佬： 我們永遠是一家人

2017-02-21 列印
■安祖蓮娜終開腔回應與畢佬離婚事件。
■安祖蓮娜自言較關心子女。
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　　荷里活女星安祖蓮娜祖莉去年申請與畢彼特離婚，曾掀起男方涉虐兒等無數風波，消息震驚全球娛圈，惟畢安兩人至今未曾開腔談及離婚。安祖蓮娜近日攜帶六名子女抵柬埔寨宣傳其執導的新作《First They Killed My Father》，並於當地接受BBC電視台訪問，首度談及與畢佬離婚一事。

　　安祖蓮娜被問及離婚一事時，先低頭嘆氣，再靜默數秒才忍淚表示：「我不想就這件事說太多，只能說現在還是一段很艱難的時期。」她續指與其他家庭一樣，跟畢佬也經歷過艱難的時候，「我較關心我的孩子，我們的孩子，我專注要如何克服這個難關。我們永遠都是一家人，我正努力想辦法令我們一家變得更堅強及親近。」

圖：網上圖片
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