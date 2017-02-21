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﻿陽菜AKB畢業MV捱打

2017-02-21 列印
　　日本女團AKB48人氣成員小嶋陽菜畢業離隊在即，明日將於東京代代木體育館舉行畢業演唱會，她最後參與的AKB單曲《Shoot Sign》的MV部份片段亦於昨日曝光。該曲為AKB主演劇集《豆腐摔角》的主題曲，小嶋雖沒份演出劇集，但於MV中就戴上頭套扮摔角手，與對手大打出手之餘，更慘被撻在地上！

　　另外，小嶋早前於原宿開設了限定期間時裝店，她近日落力為該店進行宣傳，不過她卻搵隊友笨，竟要隊友伊豆田莉奈在店舖扮櫥窗公仔，自己則在店外與粉絲交談宣傳。
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