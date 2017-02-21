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﻿闊別五年再登小巨蛋 張學友堅持準時開Show

2017-02-21 列印
■學友演唱會動用30位專業Dancer及特技演員一齊合作，絕對是視覺與聽覺上的完美結合。
■學友表示體力是巡演中最重要，所以經過艱苦操練，目前身材是最好的。
■「環球音樂大中華區總裁暨執行長」張松輝特別送上藝術品「琉璃牛」給學友。
■學友仲話每晚都好期待歌迷嘅愛心卡會寫甚麼。
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        張學友的「A CLASSIC TOUR 學友經典世界巡迴演唱會」唱到去台北小巨蛋，從2月11日展開至2月19日共開6場。因為闊別5年多，又以「經典」為主題，更首次在台灣用360度超立體四面台開Show，因為太精采，觀眾坦言是全台灣最幸運的人。

        歌神為感謝歌迷支持非常揼本，LED鋪滿整個場館，希望帶給觀眾目不暇給的感受，加上32人大型樂團暨管弦樂的編制，完全不惜工本。

　　另學友亦堅持每場都準時開Show，希望改善演唱會遲開Show嘅風氣。另外，不降Key亦不用提詞機，「不用提詞機是因為我會盯着熒幕看，乾脆全部背下來。」而歌迷會每場都會準備愛心卡，因為每場都有不同的創意語句，讓張學友很感動。

　　對於歌神完美的表演，主辦單位特別送上藝術品「琉璃牛」，因為學友擁有如牛般所向披靡與堅韌無懼的精神。
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