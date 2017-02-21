﻿闊別五年再登小巨蛋 張學友堅持準時開Show

張學友的「A CLASSIC TOUR 學友經典世界巡迴演唱會」唱到去台北小巨蛋，從2月11日展開至2月19日共開6場。因為闊別5年多，又以「經典」為主題，更首次在台灣用360度超立體四面台開Show，因為太精采，觀眾坦言是全台灣最幸運的人。



歌神為感謝歌迷支持非常揼本，LED鋪滿整個場館，希望帶給觀眾目不暇給的感受，加上32人大型樂團暨管弦樂的編制，完全不惜工本。



另學友亦堅持每場都準時開Show，希望改善演唱會遲開Show嘅風氣。另外，不降Key亦不用提詞機，「不用提詞機是因為我會盯着熒幕看，乾脆全部背下來。」而歌迷會每場都會準備愛心卡，因為每場都有不同的創意語句，讓張學友很感動。



對於歌神完美的表演，主辦單位特別送上藝術品「琉璃牛」，因為學友擁有如牛般所向披靡與堅韌無懼的精神。