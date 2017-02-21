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﻿《荒原》劇情更緊湊 吳彥祖被封「最靚仔戰士」

2017-02-21 列印
■飾演戰士嘅Daniel眼神銳利。
■馮監製身後的古董油畫佔戲好重。
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　  馮德倫監製及吳彥祖主演的美劇《荒原》（Into the Badlands）自去年播畢第一季後反應極佳隨即添食，第二季將於下月19日在美國播映。

　　《荒原》第二季在愛爾蘭取景，更特別租了都柏林的有名古蹟進行拍攝。至於Daniel繼續有連場動作戲，在劇照可見，飾演戰士的Daniel拎住劍跳起，功架十足，非常有型，難怪被網民封為「最靚仔戰士」。坦言有壓力的Stephen表示，「今季更着重劇情，變得更有張力及緊湊，希望收視及口碑繼續好，可以有機會拍第三、第四季吧！」
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