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﻿否認包養男友李佳芯無樓都肯嫁

2017-02-21 列印
■Ali坦言有儲存家傳首飾嘅習慣。
■拍埋一班專業Model身邊，5呎6吋高嘅Ali都唔太輸蝕。
■Ali坦言男友睇到包養新聞唔開心。
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　　昨日，做姣精做到上位的李佳芯（Ali）為「香港國際珠寶展」發佈會擔任客席Model，對於近期熱爆的「有樓有高潮」偉論，Ali強調擇偶條件最緊要夾，一齊住夾唔到就無意思，更豪言就算男方無樓都無問題，因為佢有能力絕對唔會瞓街。

　　對於早前被拍到駕車送男友陳炳銓返屋企，更被指食飯由女方埋單，惹來包養男友之說，Ali答得無奈︰「我自己都未養得到，因為我好鍾意食，所以未有能力養到其他人，如果以排隊計算，到我爸媽也未排到男友。」再問願唔願意同男友捱窮？Ali話︰「不用捱，經濟和思維上可以，大家同一水平，不需要距離太大。」
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