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﻿阿Sa馬天佑奉旨跳舞狂歡

2017-02-21 列印
■阿Sa和馬天佑老友鬼鬼。
■阿Sa與馬天佑投入演出。
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　　阿Sa（蔡卓妍）和老友馬天佑早前應名酒品牌邀請，聯同外國藝術家炮製甚具創意與玩味的圖片故事，演繹都會中的璀璨生活！

　　阿Sa與馬天佑早已有合作經驗，演繹親密共舞的鏡頭亦甚有默契。阿Sa和馬天佑同樣愛買時裝、把酒暢談，與馬天佑親密得媲美家人，「我們相當清楚對方的喜好，身為『華麗單身族』的我有時會把他當成『最佳好友』，約他逛街購物、聚餐暢飲，這次合作跳舞狂歡場面不難掌握！」
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