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﻿沈月「增高」有法

2017-02-21 列印
■沈月星味滿瀉。
■GiGi與愛女玩得很開心！
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　　邱淑貞和上市公司I.T老闆沈嘉偉的長女、現年15歲的沈月，遺傳媽咪的星級靚樣，不時在網上分享靚相，獲很多網友大讚甚具明星相，她前日上載穿上六吋高厚底鞋、身穿跌膊露肩裝似去看電影的相片，原已高挑的身形看來更修長，「星味」更濃！

  另外，梁詠琪（GiGi）亦貼出和女兒Sofia打籃球的片段，可見Sofia人仔細細亦落力搶波，看來有點「好勝」呢！GiGi日前接受TVB節目《Star Talk》訪問時就坦言，她珍惜幕前演出機會，但有時會因錯過女兒成長趣事而哭呢！圖：網上圖片
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