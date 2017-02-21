﻿涉睇盜版直播撐曼聯 克勤解畫：非在港

李克勤一直是死忠的曼聯粉絲，前晚英格蘭足總盃上演曼聯大戰布力般流浪的戲碼，身為紅魔鬼粉絲的克勤在昨日凌晨上載一張睇波的直播相上社交網，更留言「真魔粉！誰跟我一樣？」但就被網民發現相中並非香港有獨家播映權的樂視，而網址似足外國的串流網，於是被質疑睇盜版。



昨日下午，克勤立即在網上解畫，強調自己前晚不在香港，沒辦法看樂視，身處的酒店也找不到足球台，只能在網上找到一個不知道是甚麼語言的網站，又表示樂視一直有贊助他電視機和每個月的睇波月費。最後克勤又稱如在外國知道開了波但無得睇時的「那種身痕像俾蟻咬的感覺真的非筆墨所能形容」，希望大家體諒。