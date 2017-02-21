 Advertisement
  • 2017年2月21日 星期二
  • 19º
  • 89%
熱門： 埋正站上落客曾蔭權親親我好媽韋小寶張敬軒

日報新聞 > 娛樂

﻿虎媽規條

2017-02-21 列印
Previous Next

        早前，人妻女神應采兒接受周刊訪問時，暢談對幼子的育兒心得，表示打pat pat在所難免，其中最重要是「跌低，要自己爬番起身。」仲列出幾條虎媽規條。

1.唔准睇電視劇。

2.玩具要執好，否則一個鐘後掉晒。

3.不可揀飲擇食，食完才離枱。

4.唔准玩手機、ipad等。

5.唔准駁嘴。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd