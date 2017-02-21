1.唔准睇電視劇。
2.玩具要執好，否則一個鐘後掉晒。
3.不可揀飲擇食，食完才離枱。
4.唔准玩手機、ipad等。
5.唔准駁嘴。
前特首曾蔭權上周五被裁定公職人員行為失當罪成後，昨午四十二名前高官、名人等為他求情（詳見P2版），法官下令他還柙，等候本周三判刑。法官稱判緩刑的機會微，曾蔭權或成為本港史上首位被覊押的特首。曾蔭權昨天...
2017-02-21
鋰電池容易發生燃燒、爆炸，故各間航空公司規定不得將鋰電池存放在寄行李內，免生意外。內地一班由哈爾濱飛往日本客機，有乘客在飛行途中使用流動充電器替手機充電，但電池突然起火，機員隨即使用滅火筒滅火，火勢撲滅後機師決急降瀋陽，事件並無人傷亡。 事發在上周六上午約十一時五十分，春秋航空編號9C8617航班由黑龍江省哈爾濱市飛往日本名古屋，航班起飛約三十五分鐘後，一名乘客行李內連接着手機的流動充電器突然起火且冒出煙霧。 機員見狀遂使用滅火筒撲滅火勢，再將充電器放在注滿水的容器內，機師亦通報控制塔決定備降遼寧省瀋陽市，客機在中午約十二時四十九分安全降落，事件並無人傷亡。客機經過...
2017-02-21
馬來西亞警方透過國際刑警追捕四名涉及毒殺金正男案北韓男子，日本傳媒前晚公開金遇襲時閉路電視片段，顯示整個施襲過程不足三秒，越南、印尼籍女疑犯行兇後迅速從相反方向離開現場。 當局至今仍未確定金正...
2017-02-21
二手屢現市價交投，中原分區營業經理侯惠良表示，沙田第一城23座低層F室，面積451方呎，三房間隔，以576萬元沽出，呎價12772元，屬市價，原業主於2008年以214萬元購入，持貨約9年，帳面獲利3...
2017-02-21
美股昨晚總統日休市，同時市場靜候滙控（005）今日派發成績表，令港股成交昨日減少，不過內地股市因為憧憬養老金入市而造好，上證綜指昨日升逾1%，創今年最大單日升幅。在A股推動之下，港股升112點，收報24146點，是過去一年半以來收市新高。 美股假期休市，歐洲股市昨日普遍造好，英國富時100指數報7304點，升4點；德國DAX指數報11835點，升78點；法國CAC指數收報4870點，升2點。 首批資金料達百億 內地傳媒報道指，養老金有望在本周將資金撥給資產管理公司，首批資金涉及約100億元人民幣。由於可以投資股市的資金，最多只為1080億元人民幣，因此首筆資金已相當...
2017-02-21
曼城於上場英足盃收起進攻主力利萊辛尼、史達寧和奇雲迪布尼，留力爭取今晚歐聯十六強首回合主場擊敗摩納哥。藍月今季歐聯主場又未嘗敗績，地頭出擊勢宰近況回落的摩納哥，放心捧主勝。（有線61、64、201、203台周三凌晨3:45直播） 今晚主場對摩納哥，曼城最強中場線歸位，其中利萊辛尼近三次主場上陣入兩球，勢成摩納哥後防心腹大患，領隊哥迪奧拿盛讚這位德國左翼：「辛尼速度極快，又能向對方後防保持高壓，對球隊攻守幫助很大。」 藍月近兩季歐聯近九次作東六勝三和保持不敗，反觀摩納哥上輪法甲作客僅和，聯賽三連勝告終，各賽事作客近四仗亦僅取一勝三和。該隊今季歐聯分組賽作客三戰勝和負各...
2017-02-21
歐洲對於歷史建築的保存十分到家，例如西班牙巴塞隆拿（Barcelona），向以奇詭建築聞名於世，當中出自名師高第手筆的驚世傑作，讓人拍案叫絕。然而當地其他建築瑰寶同樣不容忽視，好像加泰隆尼亞音樂宮便是...
2017-02-21
33歲的索媽應采兒(丁丁)，自從同陳小春生了小春子（Jasper）後，一家三口經常在網上晒幸福。在朋友間被公認為「湊仔專家」的丁丁，日前傍晚在鬧市受到大考驗！當晚口罩星媽在銅鑼灣時代廣場等車其間，Ja...
2017-02-21
巴士工會呼籲車長在車站「依法上落乘客」，引起關注，市民擔心乘車時間受阻延。為何車長長期以來被逼「違法」落客？為何警員票控車長而不針對造成這奇怪現象的「元兇」？昨天有車長循規蹈矩入站，觸發部份乘客不滿，若不糾正問題，或會導致車長與市民更多衝突，警方必須盡快對症下藥。 事件起因，是有人向巴士公司投訴，不滿巴士在銅鑼灣和灣仔一帶「拗身入站」，沒有依法拉直車身，完全進入站內，引致塞車。警方收到投訴後，嚴格執法，向部份車長發告票，車長要承擔罰款，引起車長不滿。巴士工會於是呼籲車長成員按法例辦事，而巴士公司亦發出通告，要求車長「在正常情況下必須於正確位置上落客」；換言之，巴士車身必須全...
2017-02-21
第三場四班千二米，「雅寶」季內初出兼初跑快活谷。今季初一直豹隱至十二初才開始作快工夫，至上月中戴眼罩試谷閘，見出閘肯走，沿途按韁轉彎亦順，直路稍騎有反應。今仗久休復出有點新鮮感，同場對手實力平平，若早...
2017-02-21